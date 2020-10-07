علق وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على تصريحات مجلس الوزراء تجاه المعلمين والمعلمات السعوديين في اليوم العالمي للمعلم.

وقال "آل شيخ" عبر "تويتر": "أرفع عظيم الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، على اللفتة الكريمة من مجلس الوزراء لزملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات في اليوم العالمي للمعلم، والإشادة بجهودهم المخلصة، وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية لإعداد جيل طموح لمستقبل الوطن".

وكان مجلس الوزراء السعودي قد تطرق خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى احتفاء السعودية باليوم العالمي للمعلم، منوها بما يجده المعلمون والمعلمات من دعم واهتمام القيادة لتمكينهم من أداء رسالتهم، وتدريبهم وتأهيلهم، وتوفير الإمكانات التي تعزز مشاركتهم، بما يواكب رؤية 2030، ودورهم في بناء الإنسان.



وأعرب عن تقديره لما يبذله المعلمون والمعلمات من جهود مميزة في إعداد أجيال المستقبل، وما يسطرونه من قصص التفاني والإخلاص لأداء رسالتهم السامية هذا العام باستمرار العملية التعليمية عن بعد.