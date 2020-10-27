الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
توقيت مصر 13:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزير الداخلية يهنئ السيسي بالمولد النبوي: نعاهدك على الولاء والفداء

الملك سلمان يلقي كلمة البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال

وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى المولد النبوي

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان وهو يؤدي " رقصة العرضة السعودية"

تصريحات عاجلة من الصحة العالمية عن خطورة " كورونا"

الكويت تتلقي مليون جرعة لقاح " كورونا" وتحدد الفئات المستحقة

اغتيال وزير الشباب والرياضة

السعودية تحذر إسرائيل وإيران من أمام الأمم المتحدة

السعودية: نرفض بشدة أى محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

ADS
 

السعودية: نرفض بشدة أى محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

السعودية
أرشيفية
 
الثلاثاء، 27-10-2020 11:22 ص وكالات- الدويني فولي
صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أن المملكة العربية السعودية ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب.


 وتستنكر المملكة، الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى ورسول السلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم أو أي من الرسل عليهم السلام، وتُدين كل عمل إرهابي أيًا كان مرتكبه.


ودعت المملكة العربية السعودية، إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.


وفى سياق متصل ، أعلن مجلس حكماء المسلمين خلال اجتماع عقده، امس الاثنين، برئاسة شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، عزمه على رفع دعوى قضائية ضدّ صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة التي نشرت رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد وكذلك أيضًا ضدّ "كل من يسيء للإسلام ورموزه المقدّسة".

 

وقال المجلس في بيان صدر في أعقاب اجتماع عقده عبر الفيديو إنّه "قرّر تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين الدوليين لرفع دعوى قضائية على صحيفة شارلي إيبدو، التي قامت بنشر رسوم كاريكاتورية مسيئة لنبيّ الرحمة وكذلك كلّ من يسيء للإسلام ورموزه المقدّسة".
 

إقرأ ايضا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز

الملك سلمان يلقي كلمة البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال

الملك سلمان

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان وهو يؤدي " رقصة العرضة السعودية"

ارشيفية

الكويت تتلقي مليون جرعة لقاح " كورونا" وتحدد الفئات المستحقة

أخبار متعلقة

كورونا-السعودية-11-600x330

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ335 ألف حالة

suadi-3-1200x675

السعودية.. كشف التفاصيل الكاملة لقانون التشهير بالمتحرشين

أمير الكويت

تغريدة مفاجئة من مستشار "بن زايد" عن المصالحة الخليجية بعد وفاة أمير الكويت

9999075334

السعودية تسجل 418 إصابة جديدة بكورونا

suadi-3-1200x675

السعودية... مجلس الشورى يوافق على "التشهير بالمتحرشين"

640

السعودية تكشف ماذا خسرت الأمة بوفاة أمير الكويت