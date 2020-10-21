السعودية.. مصرع طفل خلال بحثه عن شبكة إنترنت لتلقي دروسه عن بعد

الأربعاء، 21-10-2020
11:12 ص
وكالات- الدويني فولي
لقي طفل سعودي مصرعه، وأصيب شقيقه، بعد سقوط جدار متهالك من منزل في منطقة عسير بينما كانا بالقرب منه بحثاً عن شبكة إنترنت
توفر لهما اتصالاً بالمنصة التعليمية الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم، ويتم من خلالها التعليم عن بعد.
وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن الحادثة وقعت في قرية العاينة بمحافظة رجال ألمع في عسير، عندما كان الشقيقان أحمد وجميل العسيري جالسين بالقرب من الجدار الذي انهار فوقهما.
ونقلت الصحيفة عن والد الطفلين، علي العسيري، قوله إن الحادثة التي وقعت قبل أيام، انهار فيها الجدار على الطفلين خلال متابعتهما المنصة التعليمية بالقرب منه بسبب ضعف شبكة الإنترنت داخل المنزل.
وأضاف العسيري، الذي أشار لكونه يسكن في ”بيت حالته تشكل خطورة“، إلى أن ابنه أحمد الذي قضى في الحادثة، كان يدرس في الصف الثاني الابتدائي، فيما ابنه جميل الذي أصيب في الحادثة، لا يزال يرقد في المستشفى إثر إصابته.
وأوضح الأب أن حال شبكة الإنترنت في قرية العاينة والقرى المجاورة، ومنها الحبيل، ”غير جيدة“، وأنهم يعانون منذ مدة طويلة، فيما ”ناشد الأهالي مرارا تقويتها، ليتمكنوا من الاستفادة من المنصات التعليمية“.
وقررت السعودية
العمل بنظام التعليم عن بعد، في المدارس والجامعات، منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية الفصل الدراسي الأول بهدف ضمان سلامة طلابها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي يتسم بعدواه السريعة.
ووفق نظام التعليم عن بعد، يحضر المعلمون والمعلمات مع طلابهم في الفصول الافتراضية التي توفرها منصة ”مدرستي“ التابعة للوزارة مع استمرار بث الدروس عبر قنوات ”عين“ التلفزيونية التابعة للوزارة أيضا.