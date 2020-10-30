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السعودية: كل المسلمين في بقاع العالم مرحب بهم لأداء مناسك العمرة

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السعودية: كل المسلمين في بقاع العالم مرحب بهم لأداء مناسك العمرة

الحج
العمرة
 
الجمعة، 30-10-2020 01:18 ص المصريون ـ متابعات
قال محمد إسماعيل رئيس قطاع تخطيط الأداء بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ، إن السعودية تبدأ في استقبال المعتمرين من الخارج يوم الأحد المقبل.
وأضاف مسئول بوزارة الحج السعودية في مداخلة عبر سكايب لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك خطة دقيقة بشأن الدول التى تنطبق عليها اجراءات العمرة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية بشأن العمرة هدفها الحفاظ على صحة الإنسان.
وأكد أن تقديم شهادة فحص تضمن عدم معاناة المعتمر من كورونا أهم شروط العمرة، لافتا إلى اشتراطات وإجراءات دقيقة بشأن السكن والتنقل في موسم العمرة.
وأكد اسماعيل، أن كافة المسلمين في بقاع العالم مرحب بهم لأداء مناسك العمرة طالما انطبقت عليهم الشروط والإجراءات الاحترازية، موضحا أن شروط أداء مناسك العمرة شارك في وضعها عدد من الوزارات والجهات.
 

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