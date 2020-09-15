الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
توقيت مصر 13:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

من بينهم دولة عربية.. الكويت تمنع مواطني 3 دول من دخول أراضيها

مجددا.. حريق بمبنى تجاري ضخم وسط بيروت ( صور)

"البلايلي" يحسم موقفه من الانضمام إلى الأهلي

مفاجأة.. الزمالك يتعاقد مع صفقة سوبر

السعودية.. قرار جديد بشأن عودة حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد

قطر: في هذا الموعد سيتم التطبيع مع إسرائيل

مستشار بن زايد: قطر مترددة في التطبيع.. وتفعل هذا الشيء منذ 25 عاما

النقض ترفض طعن الشريف وتؤيد سجنه

عبد الرحمن الراشد عن التطبيع: انهار السد والسفارة خرجت من العمارة

فضيحة جديدة لـ بومبيو.. زوجته استخدمت الموظفين لأغراض خاصة

السعودية.. قرار جديد بشأن عودة حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد

unnamed-8-1200x675
أرشيفية
الثلاثاء، 15-09-2020 11:59 ص وكالات- الدويني فولي
عادت حركة المسافرين عبر منفذ جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين، اليوم الثلاثاء، مع بدء سريان قرار  السماح لفئات محددة من السعوديين، بالسفر خارج البلاد، وفق بيان سابق لوزارة الداخلية السعودية.

وانتشرت صور عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توثق حركة المسافرين عبر منفذ جسر الملك فهد.

وكانت ”الداخلية السعودية“ أصدرت بيانًا، توضح فيه قائمة الفئات المسموح لها بالسفر، سواء برًا أو جوًا أو بحرًا من البحرين وإليها، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وهم الموظفون الحكوميون والمكلفون بمهمات رسمية، والدبلوماسيون، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم، ورجال الأعمال، والمرضى الذين يستلزم علاجهم السفر خارج المملكة، والطلبة المبتعثون والدارسون على حسابهم الخاص، ومن لديهم حالات إنسانية، والمشاركون في الفعاليات الرياضية والرسمية والإقليمية.


وأعلنت ”الداخلية“ أنه سيتم رفع جميع قيود السفر على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل، عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارًا من مطلع يناير/كانون الثاني 2021.

إقرأ ايضا

ترامب و بومبيو

فضيحة جديدة لـ بومبيو.. زوجته استخدمت الموظفين لأغراض خاصة

xczxcz-1200x675

بدولة عربية.. شقيقان يكفَّرا والدتهما ويقتلاها عمدا والمحكمة تعدمهما

بومبيو

بومبيو يحذر إيران من هذا الأمر

أخبار متعلقة

xczxcz-1200x675

بدولة عربية.. شقيقان يكفَّرا والدتهما ويقتلاها عمدا والمحكمة تعدمهما

2020_6_22_22_43_6_653

تصريحات قوية من السعودية بشأن الروهينجا

5f567efb4c59b7553d686897

بالفيديو.. سعودي يسخر من فتيات المجال العسكري والشرطة تحضره

news-190820-saudi4

السعودية.. 1066 وظيفة لهذه الفئة

5e63934b4236047a886be994

الملك سلمان يصدم الإسرائيليين

5f5241b52284d

سعودية تتفوق على جميع الرجال