السعودية.. قرار جديد بشأن عودة حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد

الثلاثاء، 15-09-2020
11:59 ص
وكالات- الدويني فولي
عادت حركة المسافرين
عبر منفذ جسر الملك فهد
بين السعودية
والبحرين، اليوم الثلاثاء، مع بدء سريان قرار
السماح لفئات محددة من السعوديين، بالسفر خارج البلاد، وفق بيان سابق لوزارة الداخلية السعودية
.
وانتشرت صور عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توثق حركة المسافرين
عبر منفذ جسر الملك فهد
.
وكانت ”الداخلية السعودية
“ أصدرت بيانًا، توضح فيه قائمة الفئات المسموح لها بالسفر، سواء برًا أو جوًا أو بحرًا من البحرين وإليها، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وهم الموظفون الحكوميون والمكلفون بمهمات رسمية، والدبلوماسيون، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم، ورجال الأعمال، والمرضى الذين يستلزم علاجهم السفر خارج المملكة، والطلبة المبتعثون والدارسون على حسابهم الخاص، ومن لديهم حالات إنسانية، والمشاركون في الفعاليات الرياضية والرسمية والإقليمية.
وأعلنت ”الداخلية“ أنه سيتم رفع جميع قيود السفر على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل، عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارًا من مطلع يناير/كانون الثاني 2021.