الجمعة 16 أكتوبر 2020
توقيت مصر 20:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مدير مكتب "بن سلمان" ينشر فيديو لشخصية غيرت السعودية

أول تحرك من الدولة بحق خطيب مات على المنبر اليوم

السعودية.. نجم النصر يغادر للاتحاد

عقار شهير يسقط في مواجهة كورونا

فقير تكتشف الشرطة بحوزته مليون يورو

السعودية في اتتظار الحدث الهام

الإفتاء تستطلع هلال ربيع الأول.. والأحد غرة الشهر

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن هذا الأمر

وزير صحة إيطاليا يتهم كريستيانو رونالدو.. والأخير يرد

موقف إماراتي مفاجئ وغير متوقع من مصالحة قطر

السعودية في اتتظار الحدث الهام

thumbs_b_c_f4a54a8f1d5157cd3893ba999a164e86
السعودية في اتتظار الحدث الأهم
 
الجمعة، 16-10-2020 06:31 م الطيب حسين
تتأهب المملكة العربية السعودية، إلى خدمة 800 ألف معتمر ومُصَلٍّ، تزامنًا مع الإجراءات الجديدة بشأن الحرمين الشريفين.


وتستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بدءًا من بعد غد الأحد، لاستقبال (٢٢٠) ألف معتمر و(٥٦٠) ألف مُصَلٍّ طوال مدة ثاني مراحل العمرة.

ومن المقرر أن تستمر المدة على مدار (١٤) يومًا، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هَيّأتها حكومة المملكة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وسيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية (٤٠) ألف مُصَلٍّ و(١٥) ألف معتمر في اليوم، بما يمثل ٧٥٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي.

ودعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع المصلين والمعتمرين إلى ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحددة دخولًا وخروجًا.

وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت منتصف شهر صفر 1442هـ السماح لـ(٦) آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة، بنسبة بلغت ٣٠% من الطاقة الاستيعابية.

 

إقرأ ايضا

5e63934b4236047a886be994

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن هذا الأمر

66badb24816d3fb02cadef6f81010ed7

موقف إماراتي مفاجئ وغير متوقع من مصالحة قطر

ارشيفية

العثور علي 3 فتيات بعد اختفائهن في ظروف غامضة

أخبار متعلقة

كيفية_اداء_العمرة_بالتفصيل

تفاصيل السماح بعودة أداء العمرة بنسبة 75%

انور قرقاش

الإمارات تهنئ السعودية بعودة مراسم العمرة بعد توقف بسبب كورونا

5f7249b1328ab

أخبار سارة من السعودية لجميع المسلمبن

unnamed

بدءًا من اليوم.. تفاصيل التقديم على أداء العمرة

1239074_0

الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين جديدين

1536987

تزامنًا مع العيد الوطني.. تغريدة مفاجئة من «آل الشيخ» عن الإخوان