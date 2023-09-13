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السعودية.. فتاة تسئ للنبي والسيدة خديجة وتحرك رسمي عاجل

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الفتاة
الأربعاء، 13-09-2023 11:57 ص

أفادت وسائل إعلام سعودية أن "هيئة تنظيم الإعلام"، استدعت إحدى مستخدمات منصة X بعد نشرها محتوى، تحدثت فيه بأسلوب مبتذل ومسيء تجاه الرسول، وأُمِّ المؤمنين السيدة خديجة -رضي الله عنها-.

وفقاً للمعلومات شرعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في اتخاذ الإجراءات اللازمة، واستدعاء المغردة من قِبل الهيئة، وتسجيل إفادتها تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.

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