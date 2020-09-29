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السعودية.. ضبط عصابة هربت 32 مليون دولار مجهولة المصدر

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 29-09-2020 10:52 ص وكالات- الدويني فولي
أطاحت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية بأفراد تنظيم عصابي مكون من 6 وافدين من الجنسية الهندية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن أفراد العصابة تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر، يشتبه في أنها نتيجة غسيل أموال، إلى خارج السعودية عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات، تعود ملكيتها لمواطنين، مقابل عمولة محددة.

وكشفت التحقيقات تحويلهم مبالغ مالية، بلغ مجموعها 120 مليون ريال (32 مليون دولار) خلال السنة الحالية.

كما ضبط بحوزة أفراد العصابة مبلغ مجهول المصدر بلغ 22500 ريال (6 آلاف دولار)، يشتبه في أنه ناتج عن مصدر غير مشروع، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
 

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