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السعودية: صرف 133 ألف دولار لكل أسرة متوفى بكورونا يعمل بالقطاع الصحي

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السعودية: صرف 133 ألف دولار لكل أسرة متوفى بكورونا يعمل بالقطاع الصحي

السعودية
أرشيفية
 
الأربعاء، 28-10-2020 11:07 ص وكالات- الدويني فولي
قررت الحكومة السعودية، صرف مبلغ نصف مليون ريال (133 ألف دولار)، لذوي العاملين في القطاع الصحي الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الأسبوعي الدوري، صرف ذلك المبلغ لذوي المتوفَّى العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًا أكان أم عسكريًا، وسعوديًا أكان أم غير سعودي.

ويسري القرار اعتبارًا من تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس، في 11 مارس/آذار الماضي.

وسجلت السعودية حتى الآن، أكثر من 345 ألف إصابة بكورونا، تعافى منهم أكثر من 332 ألفًا، وتوفي 5329 بحسب أحدث إحصائية من وزارة الصحة السعودية.

ولا يُعرف على وجه الدقة عدد العاملين في القطاع الصحي الذين توفوا بكورونا.
 

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