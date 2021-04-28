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السعودية.. «صحة جدة» تتوعد الممارسين الصحيين الرافضين تلقي اللقاح

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السعودية.. «صحة جدة» تتوعد الممارسين الصحيين الرافضين تلقي اللقاح

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ارشيفية
 
الأربعاء، 28-04-2021 02:04 م المصريون

توعدت «صحة جدة» بإحالة الممارسين الصحيين الذين رفضوا أخذ لقاح كورونا دون مبرّر طبي، إلى لجنة مخالفة مزاولي المهن الصحية.
وأوضح مدير الشؤون الصحية بجدة الأمر، في تعميم أصدره، أن ذلك جاء نظراً لضعف تطعيم منسوبي صحة المحافظة.
وأفادت “صحة جدة”، بحسب صحيفة “سبق” السعودية، بأن التعميم تضمن إلزام الممارسين الصحيين من منسوبي صحة جدة بأخذ اللقاح؛ نظراً لعدة جوانب تتعلّق بالتوجّه العام لكافة قطاعات الدولة في محاربة تفشي هذه الجائحة والمحافظة على المكتسبات العظيمة التي حققتها المملكة منذ بداية الجائحة حتى الآن، مشيرة إلى أن من واجبات الممارسين الصحيين كافة الالتزام بدليل أخلاقيات مزاولة المهنة الصحية المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهذا ما تؤكّده الأنظمة في مزاولة المهن الصحية.
وأضافت، أن أخذ الممارس الصحي اللقاح يعد واجباً مهنياً، ومخالفته؛ إن لم يوجد مبرر طبي يحول دون أخذ اللقاح، لحماية الممارس الصحي نفسه من الأخطار المحتملة أثناء ممارسته المهنة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقاية نفسه من الأمراض المعدية.
 

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