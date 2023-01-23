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السعودية.. سجن ممرضة 5 سنوات ضبطتها كاميرا مراقبة متلبسة بفعل صادم

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ارشيفية
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الإثنين، 23-01-2023 10:33 ص

 

أعلنت النيابة العامة السعودية سجن ممارسة صحية لمدة 5 سنوات بسبب اعتدائها على 11 رضيعا، حسبما نقلت قناة الإخبارية الرسمية الإثنين.

 

وجاء فيما نقلته قناة الإخبارية عن النيابة العامة: "سجن ممارسة صحية لمدة 5 سنوات لاعتدائها على 11 رضيعًا".

 

وتابعت النيابة بالقول: "بالاطلاع على كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضع تبين قيام المذكورة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على أحد الرضع".

 

وأردفت النيابة بالقول: "كما تم رصدها بالاعتداء على وجهه بالضرب 3 مرات متجاوزة بذلك مسؤوليات وظيفية ومهام صحية بالجناية عمدا على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها".

 

وختمت النيابة بالقول: "كشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورة بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على 11 طفلاً رضيعاً مبررة ذلك بزعم ضغوطات العمل"، وفقا للإخبارية.

 

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