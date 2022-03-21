السعودية توجه رسالة حازمة للعالم: هجمات الحوثيين تهدد بأزمة طاقة عالمية

الإثنين، 21-03-2022
03:04 م
صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية
، بأن المملكة تعلن أنها لن
تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي
تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأكدت المملكة – حسب وكالة الأنباء الرسمية- أهمية أن يعي المجتمع الدولي
خطورة استمرار إيران في استمرارها بتزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات
الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج
البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لما يترتب على ذلك من آثارٍ وخيمة على
قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، و سوف يُفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة
الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار
إمدادات الطاقة
إلى الأسواق العالمية.
وبين المصدر أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في المحافظة على
إمدادات الطاقة
ووقوفه بحزم ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران
وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات البترولية
في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة
العالمية.