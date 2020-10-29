الخميس 29 أكتوبر 2020
توقيت مصر 13:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

آخر تطورات الحالة الصحية لعائض القرني بعد دخوله العناية المركزة

"المسابقات" تحدد موعد مبدئى لإنطلاق الموسم الجديد

بعد ساعات من هجوم نيس.. الشرطة الفرنسية تفتح النار على شخص بـ"افينيون"

الجمهور يشيد بجمال نجلاء فتحي في أحدث ظهور لها

الشرطة الفرنسية: "قطع رأس امرأة" بعد هجوم طعن في نيس

مواطن يعتدي على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة

"الدراويش" يحسم أول صفقات الموسم

تفاصيل حادث هجوم بسكين وقطع رأس امرأة بمدينة نيس الفرنسية

"صلاح" يرد على أنباء إصابته بهذا الفيديو

أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز

ADS
 

السعودية توافق على هذا الإجراء لخدمة الحجاج والمعتمرين

الحج
ارشيفية
 
الخميس، 29-10-2020 11:04 ص وكالات- الدويني فولي
وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على طلب تأسيس جمعية “ضيوف مكة” لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وتستهدف الجمعية تقديم الخدمات الإرشادية والإغاثية والاجتماعية للحجاج والمعتمرين بما يتناسب مع مكانة المملكة، والترحيب والاحتفاء بهم وتوديعهم عبر المراكز والمنافذ المخصصة لذلك.

كما تهدف الجمعية إلى المشاركة مع الجهات العاملة في خدمة الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، وتشجيع الشباب وتنمية مهاراتهم على التطوع لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، حيث ستركز أنشطة الجمعية على البرامج والحملات التوعوية والتثقيف.

ويأتي هذا القرار ضمن خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية ودعم المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة.
 

إقرأ ايضا

الداعية عائض القرني

آخر تطورات الحالة الصحية لعائض القرني بعد دخوله العناية المركزة

فرنسا

بعد ساعات من هجوم نيس.. الشرطة الفرنسية تفتح النار على شخص بـ"افينيون"

الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية: "قطع رأس امرأة" بعد هجوم طعن في نيس

أخبار متعلقة

السعودية: 379 إصابة جديدة بكورونا

الملك سلمان وولي العهد السعودي

الملك سلمان وولى عهده يوجهان رسالة إلى الرئيس السيسي

السعودية

بشري سعودية بشأن القطاع الخاص غير النفطي

انور قرقاش

الإمارات تهنئ السعودية بعودة مراسم العمرة بعد توقف بسبب كورونا

1038119304_0_155_2000_1237_1000x541_80_0_0_5d12da98fba85002777f7d404f05f396

الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

كورونا-السعودية-11-600x330

تراجع ملحوظ في إصابات كورونا بالمملكة