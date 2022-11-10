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السعودية تُنفذ حكم القتل تعزيرًا في مهربي مخدرات وتعلن جنسيتهما

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الداخلية السعودية
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الخميس، 10-11-2022 01:19 م

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي كمية من الهيروين المخدر في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ).
بفضل من الله تم القبض على كل من/ 1- محمد عرفان غلام علي 2- لياقت علي محمد علي -باكستانيي الجنسية- عند قيامهما بتهريب كمية من الهيروين المخدر.
وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يتضمن ثبوت إدانتهما بذلك والحكم بقتلهما تعزيزاً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيين / محمد عرفان غلام علي , و لياقت علي محمد علي اليوم الخميس 16 / 4 / 1444 هـ في منطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره - والله الهادي إلى سواء السبيل.
 

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