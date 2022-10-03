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السعودية تنفذ حد القتل في امرأة ارتكبت جريمة لا تخطر على بال

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الإثنين، 03-10-2022 10:20 ص

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً في امرأة، ارتكبت جريمة بشعة يرفض العقل تصديقها، حيث  قتلت طفلة أثناء نومها بطعنات عدة في الرياض.

وأقدمت فاطمة محمد (إثيوبية الجنسية)، على قتل الطفلة نوال بنت سعيد (سعودية الجنسية - 12 عاما) أثناء نومها وذلك بطعنات عدة في أنحاء متفرقة من جسدها ما أدى إلى وفاتها، وفقا لبيان الوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتمكنت السلطات السعودية من القبض على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها.

وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم بقتلها حداً لقتلها المجني عليها غيلة.

وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.
 

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