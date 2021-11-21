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السعودية تنفذ القصاص بالقتل في خالد المشعري

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السعودية تنفذ القصاص بالقتل في خالد المشعري

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الداخلية
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الأحد، 21-11-2021 01:32 م

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير، فيما يلي نصه :
أقدم خالد بن أحمد بن محمد المشعري – سعودي الجنسية – على قتل علي بن عامر بن محمد عسيري – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني خالد بن أحمد بن محمد المشعري – سعودي الجنسية -، اليوم الأحد 16 / 4 / 1443 هـ بمدينة أبها بمنطقة عسير.
 

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