الأربعاء 25 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أسعار الدولار أمام الجنيه.. تباين ملحوظ اليوم الأربعاء

مرتضى يفجر مفاجأة خطيرة عن حضور جماهير الأهلي نهائي إفريقيا

تعليق ناري من شيخ الأزهر بشأن أمر شغل العالم

السعودية تنعى عالمًا شهيرًا وتدفنه بالبقيع

الأرصاد: أمطار اليوم لا تقارن بـ«عاصفة التنين»..ما مصير النهائي؟

اتحاد الكرة يعلن صدمة في نتيجة مسحات لاعبي الأهلي والزمالك

رد لاذع من عثمان آي فرح على مذيعة إنجليزية سخرت من "مارادونا"

ميسي يُبكي الجميع في أول رد فعل منه على وفاة "مارادونا"

إنجاز غير مسبوق سيغير وجه الكويت

معلق بي إن سبورت بعد وفاة مارادونا: عشقي الوحيد

ADS
 

السعودية تنعى عالمًا شهيرًا وتدفنه بالبقيع

download (1)
السعودية.. مجمع الملك فهد ينعى عالمًا شهيرًا
 
الأربعاء، 25-11-2020 09:24 م الطيب حسين
نعى وزير سعودي،  العالم الموريتاني الشهير الشيخ محمد الإغاثة ولد الشيخ، حيث توفي وتم دفنه بالبقيع.

وجاء هذا في نعي لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وقدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام للمجمع، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، باسمه ونيابة عن منسوبي المجمع، أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وطلابه، سائلاً الله أن يجعل مآله ومقره في جنات النعيم، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم من خدمات جليلة لكتاب الله –عز وجل-.

يُشار إلى أن الشيخ محمد الإغاثة يعتبر أحد أشهر العلماء الموريتانيين المتخصصين في القراءات، وأحد المقرئين المعتمدين طيلة عقود لتصحيح طبعات المصحف الشريف في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة الذي يعد أكبر مطبعة بالعالم لخدمة القرآن الكريم. ‏

والعالم الموريتاني الشهير عضو اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة النبوية بالمجمع، وافته المنية يوم الاثنين الماضي، وتم الصلاة عليه بالحرم النبوي، ودفنه بمقبرة البقيع.


 

إقرأ ايضا

image

إنجاز غير مسبوق سيغير وجه الكويت

كورونا في مصر

تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بكورونا في الأردن

Capture

رسميًا.. تعليق إسرائيلي صادم بشأن أزمة محمد رمضان: اصحوا

أخبار متعلقة

ريما

أميرة سعودية تطالب بالتوقف عن استخدام هذا المصطلح بشأن النساء

download (3)

اعتراض صاروخ باليستي قبل استهداف السعودية

193

أمريكا تحذر رعاياها في السعودية من هذا الأمر الخطير

21321312271580168562

عاجل.. هزة أرضية تضرب السعودية

عائض-القرني-1

حقيقة وفاة عائض القرني متأثرًا بـ«كورونا»

saudi-172019-001_0

السعودية: 2 مليار دولار من أجل الفضاء