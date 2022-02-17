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السعودية تنشر اسم وجنسية مدير عربي تحرش جنسيًا بموظفة وهددها بالقتل

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الخميس، 17-02-2022 09:37 ص

حكمت المحكمة الجزائية في الرياض على مقيم عربي بالسجن 10 اشهر والغرامة 30 الف ريال والتشهير به على نفقته بصحيفتين محليتين، بعد إدانته بالتحرش الجنسي لفظيا بموظفة في مقر العمل وتهديدها بالقتل .
وثبتت إدانة المقيم بالتحرش الجنسي لفظيا بالموظفة في مقر العمل الذي له عليها به سلطة مباشرة ، وتهديدها بالقتل بوضع قصاصة ورقية بها صورة لسلاح ناري من نوع مسدس وذخيرة مكتوب في أسفلها "قريبا إن شاء الله" . وفقا لـ"اليوم"
وقضت المحكمة بسجنه 10 أشهر - أمضى منها ثلاثة أشهر- وتغريمه 30 ألف ريال ونشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة علي نفقة المحكوم عليه في صحيفتين محليتين.
فيما  أظهر إعلان بالنسخة الورقية في صحيفة "الرياض"، اسم وجنسية المقيم العربي الذي هدد وتحرش بموظفة داخل مقر عملها في الرياض، وصدر حكم ضده من المحكمة الجزائية في الرياض.
وبحسب الصحيفة، فإن المقيم العربي المتهم، من الجنسية الأردنية ويدعى "علاء الدين مشهور محمود إسماعيل"، وصدر حكمًا ضده بالسجن 10 أشهر وغرامة 30 ألف ريال والتشهير به على نفقته.
 

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