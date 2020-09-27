السعودية تنجو من كارثة خطيرة اليوم

الأحد، 27-09-2020
03:35 م
محمد فضل- متابعات
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد
الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة مساء اليوم (الأحد) من اعتراض
وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية
الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة
الجنوبية.
وقبل أيام أعلنت
قيادة القوات المشتركة، إسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار
الله" الحوثية صوب أراضي المملكة العربية السعودية
.
ونقلت وكالة
الأنباء السعودية
"واس" عن المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف
"تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي- وقتها- قوله
"إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة
بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة
لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط".
وينفذ التحالف
ضربات جوية على أهداف للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء وشمال وغرب البلاد؛ كما
يستهدف "أنصار الله" الأراضي السعودية
بالصواريخ الباليستية والطائرات
المسيرة الهجومية.