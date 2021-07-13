السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

الثلاثاء، 13-07-2021
09:07 ص
كشف سفير المملكة
العربية السعودية
لدى أديس أبابا، سامي بن
جميل، عن تحركات للسفارة لإعادة 50 مواطنا عالقين في إثيوبيا
، وذلك بعد قرار وزارة
الداخلية السعودية
وضع عدد من الدول على القائمة الممنوع السفر منها وإليها.
وذكر السفير
السعودي ، وفقا لـصحيفة "الوطن" السعودية
، أن المواطنين
راجعوا سفارة
المملكة لرغبتهم في العودة
إلى الوطن؛ امتثالا لقرار وزارة الداخلية، حيث تم تسجيل
بياناتهم كافة للتواصل معهم.
وبين أن السفارة
قامت بالتعاون مع مكتب الخطوط الجوية السعودية
، بتقديم طلب الحصول على تصريح لفتح
رحلة للخطوط السعودية
يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021، لسفر المواطنين
الراغبين
في العودة
إلى المملكة.
وناشدت السفارة
بالمواطنين
الموجودين في إثيوبيا
والراغبين في العودة
إلى المملكة سرعة زيارة
السفارة أو مراجعة مكتب الخطوط الجوية السعودية
في أديس أبابا لترتيب سفرهم.
وكانت وزارة
الداخلية السعودية
في وقت سابق أصدرت قرارا، بمنع سفر مواطنيها المباشر وغير
المباشر دون الحصول على إذن مسبق إلى إثيوبيا
.
وقالت الوزارة
في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية
"واس": "في ظل استمرار تفشي
جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر منع سفر المواطنين
المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل من
جمهورية إثيوبيا
الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة،
وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين
المباشر أو غير
المباشر للدول المعلنة سابقًا".
وأضافت:
"كما تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا
الفيدرالية الديمقراطية،
ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بالإضافة إلى
جمهورية أفغانستان الإسلامية؛ إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير
المواطنين
، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقًا".
وتابعت وزارة
الداخلية السعودية
: "وتقرر إيقاف
الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على
جميع القادمين منها مواطنين
وغيرهم".
واستطرد بيان
وزارة الداخلية السعودية
: "يستثنى من ذلك المواطنون المتواجدون حاليًا في أي
من تلك الدول والذين تتم عودة
هم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 4
يوليو 2021 وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن
المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك".
وقالت الوزارة:
"يكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء
يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021".
وأهابت وزارة
الداخلية السعودية
الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها توخي الحذر
والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا لفيروس كورونا واتباع الإجراءات
الاحترازية كافة أيًا كانت وجهتهم.