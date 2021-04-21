الأربعاء، 21-04-2021
10:47 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد المستشار
القانوني بدر المالكي
أن هناك بنود في القانون السعودية تفرض غرامة علي مصوري
السلوكيات الشائعة والخاطئة .
وأشار إلي أن من هذه
السلوكيات المرفوضة والتي توجب توقيع الغرامة هي تصوير الاشتباكات
والمشادات
بين
الأفراد وبعضهم ،لافتا إلي أن البعض جعلها من المناظر اليومية طوال شهر رمضان بهدف
التسلية ، حسبما نشرت " صدي " .
وأوضح المالكي
أن هذا
السلوك الخاطئ يعتبر ضمن جريمة عقوبتها السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلي 500
ألف ريال
.
يذكر أنه في الفترة
الأخيرة تم تداول العديد من مقاطع الفيديو لاشتباكات ومشادات بين المواطنين في
المملكة العربية السعودية