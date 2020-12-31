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السعودية تعمم قرارًا عاجلًا يبدأ من اليوم الخميس

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السعودية
 
الخميس، 31-12-2020 07:09 م محمد فضل

أصدرت السلطات السعودية قرارا بالسماح بأداء صلاة المغرب والعشاء والفجر أعلي سطح المسجد النبوي بداية من اليوم الخميس.
وذكرت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الصلاة فوق سطح المسجد النبوي ستتم وفق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وكانت  وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف منحت ، 10 دقائق للصلاة في الروضة الشريفة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الوطن" السعودية.
 ومن المقرر أن يتم  هذا الأمر بتركيب عداد لذلك، لمنح أكبر عدد ممكن من المصلين المسجلين في تطبيق "اعتمرنا" للدخول إلى الروضة.
ويعد تطبيق "اعتمرنا" أحد البرامج التي وضعتها وكالة شؤون المسجد النبوي لاتباع الإجراءات والاحترازات الوقائية للمصلين ودخول المعتمرين بعد جائحة كورونا.

وعملت الرئاسة على تخصيص الدخول للروضة الشريفة والصلاة على النبي عبر التطبيق الذي خصص برنامجًا مستقلًا للصلاة بالروضة، وآخر للصلاة على النبي.
ويتميز البرنامج الأول في دخول إلى بوابة خاصة والصلاة بالروضة بترك مسافة بين المصلين وبمدة زمنية تسمح بالدخول والخروج للمصلين بكل يسر وسهولة فيما خصص برنامج آخر للراغبين بالصلاة على النبي بتوفير عدة مسارات مع باب السلام، وكذلك مساحة للانتظار أوقات الصلاة ينتظر بها أصحاب التصاريح وقت الصلاة، ومن ثم الانضمام للبرنامج التنظيمي.
 

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