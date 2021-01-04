السعودية تعلن عن مكافآت ضخمة للمواطنين والمقيمين لمن يبلغ عن هؤلاء

الإثنين، 04-01-2021
10:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة التجارة السعودية
أنها منحت 19 مواطن ومقيم مكافآت مالية بلغت
قيمتها 123 ألف ريال أي حوالي 33 ألف ريال لمساعدتهم في الكشف عن حالات غش تجاري .
وقد صرفت الوزارة المبلغ حسب نظام مكافحة الغش التجاري و الذي نص علي منح
25% من مقدار الغرامة المحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المختصين في الكشف عن
حالات الغش التجاري التي تؤدي إلي ضبط المخالفين و إدانتهم وصدور حكم قضائي نهائي
بثبوت المخالفة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن العقوبات المقررة في النظام تصل إلي السجن 3 سنوات و غرامة
مليون ريال أو بهما معا والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية علي نفقتهم و إبعاد
العمالة المخالفة إلي بلدانهم وعدم السماح لهم بالعودة مجددا إلي المملكة
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