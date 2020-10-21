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السعودية تعلن عن خطوة ستغير وجه المنطقة

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السعودية
 
الأربعاء، 21-10-2020 06:37 م الطيب حسين

تهدف المملكة العربية السعودي إلى أن تكون "رائدا عالميا" في هذا مجال الذكاء الاصطناعي، مل سيغير وجه المنطقة.

وكانت الرياض قد أطلقت، اليوم الأربعاء، استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تهدف، فيما تسعى لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

وجاء إطلاق الاستراتيجية الجديدة خلال أول أيام القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تقام فعالياتها يومي 21-22 أكتوبر الجاري تحت رعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في إطار تحقيق حزمة الإصلاحات "رؤية المملكة 2030".

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي "نسدي"، حسب بيان حول إعلانها، "تحقيق الكثير من المنجزات الوطنية المهمة حتى عام 2030 وأبرزها: الوصول إلى أعلى 15 دولة في الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى أعلى 10 دول في البيانات المفتوحة، والوصول إلى أعلى 20 دولة في الإسهام بالمنشورات العلمية، وتطوير الأفراد ببناء مورد مستدام للكفاءات لأكثر من 20 ألف متخصص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يقارب 75 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار أمريكي)، وتحفيز ريادة الأعمال والإسهام في خلق أكثر من 300 شركة ناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي".

وذكر البيان: "ستنفذ السعودية خطة متعددة المراحل والأوجه تشتمل على المهارات والسياسة والتنظيم والاستثمار والبحث والإبداع وتطوير النظام البيئي".


 

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