السعودية تعلن عن إعـ.ـدام 4 سعوديين ويمنيين وتكشف جريمتهم

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يببي
ا
الأحد، 03-11-2024 01:57 م

 

 

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في ستة من جناة بمنطقة نجران، فيما يلي نصه:

 

 قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، وقال تعالى: (وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد).

 

 وقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

 

 أقدم كل من / أحمد محمد علي قشوي آل سلامة، و / يحيى صالح حسين الوايلي – يمنيي الجنسية- و / هادي بن سالم بن علي المحامض اليامي، و / سالم بن رخيم بن صالح آل منصور اليامي، و / علي بن هادي بن سالم بن صالح آل قراد، و / عبدالله بن أحمد بن إبراهيم شريعة – سعوديي الجنسية -، على تهريب مادة الحشيش وأقراص الإمفيتامين المخدرتين، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

 

 وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجناة كل من / أحمد محمد قشوي آل سلامة، و / يحيى صالح حسين الوايلي - يمنيي الجنسية- و / هادي بن سالم بن علي المحامض اليامي، و / سالم بن رخيم بن صالح آل منصور اليامي، و / علي بن هادي بن سالم بن صالح آل قراد، و / عبدالله بن أحمد بن إبراهيم شريعة - سعوديي الجنسية - يوم السبت 30/ 4/ 1446هـ الموافق 11/2/ 2024م بمنطقة نجران.

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