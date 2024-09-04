السعودية تعلن عن إعدام امرأة هرّبت مخدرات

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الأربعاء، 04-09-2024 12:06 م


أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بإحدى الجانيات في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

 

 قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) الآية.

 

 وقال الله تعالى: (وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) الآية.

 

 وقال الله تعالى: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) الآية.

 

 وقال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) الآية.

 

 أقدمت / فاوسات بالجون ابايومي - نيجيرية الجنسية - على تهريب مادة الكوكائين المخدر إلى المملكة.

 

 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب الجريمة، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقها حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليها وقتلها تعزيراً، وأصبح الحُكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

 

 وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانية / فاوسات بالجون ابايومي - نيجيرية الجنسية - يوم الثلاثاء 30 / 2 / 1446 هـ الموافق 2024/9/3 م بمنطقة مكة المكرمة.

 

 ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

 

 والله الهادي إلى سواء السبيل.

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