الأحد 27 سبتمبر 2020
توقيت مصر 22:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

استقالة بهاء الدين أبوشقة من رئاسة حزب الوفد

بثمباشر.. مباراة الزمالك والجونة في الدوري

صدمة.. العثور على فنانة شهيرة جثة داخل شقتها

شاهد.. لحظة استهداف أرمينيا 3 دبابات أذربيجانية

أول تعليق لمصر على الحرب بين أرمينيا وأذربيجان

عاجل.. أمر ملكي أردني بحل البرلمان وإقالة الحكومة

الكويت.. تفاصيل سقوط ضابط في الحرس الوطني بـ«سم الاغتصاب»

سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه المصري

بدءًا من اليوم.. تفاصيل التقديم على أداء العمرة

الرئيس يحذر من «مشكلة كبيرة».. موجة ثانية خطيرة

السعودية تعلن ضوابط العمرة التي لن تتم إلا بها

image
السعودية تعلن ضوابط العمرة التي لن تتم إلا بها
 
الأحد، 27-09-2020 09:14 م الطيب حسين
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم عن ضوابط العمرة التي لن تتم إلا بها.

وكشف وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، عن الضوابط التي سيتم تطبيقها لاستئناف مناسك العمرة.

وقال في مقابلة "تلفزيونية" مع قناة "الإخبارية" السعودية: "من بين هذه الضوابط أنه لا يمكن لأي شخص دخول الحرم المكي دون تطبيق الإجراءات الجديدة المرتبطة باستخدام تطبيق اعتمرنا وتقديم ما يثبت خلوه من فيروس كورونا".


وأردف الوزير قائلا: "في حال اكتشاف حالات كورونا بين المعتمرين فإن آلية التبليغ تستغرق أقل من دقيقة واحدة".
وتابع: "وزارة الصحة سوف تحدد الدول التي يسمح لمواطنيها أداء هذه الشعيرة وستحدد قائمة بالدول التي لا يمكن استقبال مواطنيها في المملكة بسبب تفشي الجائحة في هذه الدول".

وأطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيق "اعتمرنا" لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات.

وتأتي عملية التطبيق الإلكترونية السعودية الجديدة لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع "تطبيق توكلنا" للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

وأتاح متجر "آبل" اعتبارا من، اليوم الأحد، تحميل تطبيق "اعتمرنا" الذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة، وهي المواعيد التي ستبدأ من الأحد المقبل، الموافق 4 أكتوبر كمرحلة أولى.
 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. لحظة استهداف أرمينيا 3 دبابات أذربيجانية

download

حزن شديد في السعودية على وفاة هذا الشخص

aa526df3-b19a-4455-9b23-3cc85ee997cf_16x9_1200x676

مفاجأة في اتفاق "بن سلمان" و"ماكرون"

أخبار متعلقة

unnamed

بدءًا من اليوم.. تفاصيل التقديم على أداء العمرة

download (15)

السعودية تكشف طريقة التسجيل لأداء العمرة أو زيارة الحرمين الشريفين

العمرة

السعودية تعلن رسميًا السماح بأداء العمرة بداية من 4 أكتوبر