السعودية تعلن شروط دخول المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة

السبت، 20-11-2021
09:49 ص
كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن شروط الصلاة في المسجد النبوي
، موضحة أنها لا تتطلب إصدار تصريح عبر تطبيق “اعتمرنا
” ولا تحتاج إلى موعد.
وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أنه يشترط إبراز تطبيق “توكلنا
” وأن تكون الحالة الصحية للشخص “محصنا بجرعتين” ضد فيروس كورونا أو “محصنا متعافيا”، أو “محصنا” بجرعة أولى وأكمل 14 يوما”، وفق صحيفة “عكاظ”.
وأوضحت أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي
، أما الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فيشترط فيهما إصدار تصريح عبر تطبيق “اعتمرنا
”.