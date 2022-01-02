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السعودية تعلن شروط الموافقة على زواج الفتاة دون 18 عامًا

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السعودية تعلن شروط الموافقة على زواج الفتاة دون 18 عامًا

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الأحد، 02-01-2022 12:54 م
كشفت وزارة العدل السعودية آلية التقدم بدعوى موافقة الفتاة على الزواج المبكر خلال هذه الفترة، حيث أكدت على ضرورة موافقة الفتاة وكذلك أهلها في حالة أن الفتاة لم تبلغ سن الثامنة عشر، مؤكدة أنه يتم عبر بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل.
وأضافت  أن ذلك يتم عبر بوابة «ناجز» من خلال الرابط التالي: http://najiz.sa.
وأعلنت أن خطوات التقدم بدعوى الموافقة على «الزواج المبكر» كالتالي: الدخول على بوابة ناجز، والتقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة، واختيار التصنيف الرئيسي: «إنهاءات»، والفرعي: «إثباتات اجتماعية»، ومن قائمة «نوع الدعوى» يتم اختيار «الموافقة على الزواج المبكر»، وإكمال تعبئة الطلب، مشيرة إلى أن تقديم الطلب يتم من حساب الفتاة وليس من حساب الزوج، وأن التقويم المعتبر هو التقويم الهجري، وفقا لصحيفة عكاظ؟
وأفادت  بأنه في حال انتقلت ولاية المتقدمة من الوالي الشرعي إلى الحاكم الشرعي فيمكن الدخول على بوابة «ناجز»، والتقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة، واختيار التصنيف الرئيسي: «إنهاءات»، والفرعي: «إثباتات اجتماعية»، ومن قائمة «نوع الدعوى» يتم اختيار «عقد زواج بولاية القاضي»، وإكمال تعبئة الطلب.
 

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