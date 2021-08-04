السعودية تعلن شرطها لتقديم المساعدات إلى لبنان

الأربعاء، 04-08-2021
08:06 م
ترأس
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودية
، وفد المملكة المشارك في
مؤتمر “دعم لبنان
وشعبه” -عبر الاتصال المرئي-، بمشاركة المستشار بالديوان الملكي المشرف
العام على مركز الملك سلمان
للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز
الربيعة.
ونقل
وزير الخارجية في بداية كلمته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز
آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع للمشاركين في المؤتمر.
وعبر
وزير الخارجية خلال كلمته في المؤتمر عن تضامن المملكة العربية السعودية
المستمر مع
الشعب اللبنان
ي في أوقات الأزمات والتحديات، مؤكداً محافظة المملكة على مساهماتها المستمرة
في إعادة إعمار لبنان
وتنميته.
وجدد
تأكيد المملكة على أن أي مساعدة تقدم إلى الحكومة اللبنان
ية الحالية أو المستقبلية
تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات
إلى مستحقيها وتجنب
أي آلية تمكن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان
.