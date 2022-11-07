السعودية تعلن سقوط مقاتلة حديثة.. وبيان وزارة الدفاع يكشف السبب

الإثنين، 07-11-2022
09:58 ص
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع
السعودية العميد الركن تركي المالكي،
أنه عند الساعة (22:52) من مساء يوم الأحد (06 نوفمبر 2022م) سقطت إحدى طائرات
القوات الجوية الملكية
السعودية المقاتلة من نوع (ف -15 إس) نتيجة خلل فني أثناء
مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية
بالمنطقة الشرقية.
وأوضح العميد المالكي- حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس- عن نجاة
الطاقم الجوي المكون من ضابطين - ولله الحمد- بعد استخدام كرسيي النجاة ، كما أنه
لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.
واختتم العميد المالكي تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل
أسباب الحادث.