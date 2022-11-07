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السعودية تعلن سقوط مقاتلة حديثة.. وبيان وزارة الدفاع يكشف السبب

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السعودية تعلن سقوط مقاتلة حديثة.. وبيان وزارة الدفاع يكشف السبب

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مقاتلة سعودية
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الإثنين، 07-11-2022 09:58 ص


صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (22:52) من مساء يوم الأحد (06 نوفمبر 2022م) سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف -15 إس) نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح العميد المالكي- حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس- عن نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين - ولله الحمد- بعد استخدام كرسيي النجاة ، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

واختتم العميد المالكي تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.
 

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