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السعودية تعلن حقيقة ظهور الفيروس المتحور بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 22-12-2020 02:47 م متابعات- أمينة عبد العال
أكدت وزارة الصحة السعودية أن الأنباء التي ترددت عن ظهور الفيروس المتحور في المملكة غير صحيحة ، لافتة إلي ما تم تداوله عن تسجيل حالات غير صحيح .
و أضاف المتحدث باسم الوزارة علي " تويتر " : "الدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس المتحور ، داعيا جميع المواطنين إلي أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات " ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت مساء الأحد تعليق الدخول إلي المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية مؤقتا لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس " كورونا " المستجد .
 

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