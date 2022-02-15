السعودية تعلن القبض على 5 ضباط ارتكبوا جرائم صادمة

الثلاثاء، 15-02-2022
12:57 م
نشرت وسائل إعلام سعودية، نقلًا عن مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
،
بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال
الإجراءات النظامية بحقهم.
وتشمل القضايا، إيقاف ضابطي صف يعملان بإدارة مرور إحدى المحافظات،
لاستيلائهما على الأموال التي يتم تحصيلها من مرتكبي الحوادث المرورية كتعويض
لأصحاب المركبات المتضررة وعدم تسليم تلك الأموال للمستفيدين، وذلك بالتعاون مع
وزارة الداخلية.
فيما تضمنت القضايا أيضا، إيقاف ثلاثة ضباط صف بإدارة مرور إحدى المناطق،
ومقيم، لقيامهم ببيع دراجات نارية محجوزة بحجز المرور على المقيم بعد تعطيل
كاميرات المراقبة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
ومن بين القضايا التي باشرتها الهيئة إيقاف موظف بنك لحصوله على هدايا
عينية ومصاريف سفر وإقامة من مواطن ومقيم "تم إيقافهما" مقابل إيداع
مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل لـ (7.000.000) سبعة ملايين ريال بحسابات بنكية
عائدة لكيان تجاري، وذلك بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي.
وثبت من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المودعة بحسابات الكيان التجاري
بواسطة المواطن والمقيم لدى البنوك العاملة بالمملكة بلغ (136.000.000) مائة وستة
وثلاثون مليون ريال تم تحويلها لخارج المملكة خلال فترة (5) أشهر.