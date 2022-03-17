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السعودية تعلن الدول المستفيدة من تأشيرة الزيارة بغرض العمرة

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الخميس، 17-03-2022 10:53 ص
كشف برنامج خدمة ضيوف الرحمن السعودي، أنواع التأشيرات الإلكترونية لغرض العمرة، والدول المستفيدة منها.

وأوضح أن الأنواع تشمل تأشيرة الزيارة لغرض العمرة، وتأشيرة العمرة عن طريق الوكلاء الخارجيين، وتأشيرة العبور.

وتشمل قائمة الدول المستفيدة من تأشيرة الزيارة لغرض العمرة، كلًا من بروناي، والصين، واليابان، وكازاخستان، وماليزيا، وأندورا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، والمجر، وهولندا، واليونان.

كما تشمل ألمانيا، وفرنسا، وآيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولكسمبورج، ومالطا، وموناكو، والجبل الأسود، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، رومانيا، وروسيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وأوكرانيا، وبريطانيا، وكندا، والولايات المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا.
 

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