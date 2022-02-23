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السعودية تعلن إلغاء «عمرة مضيف»

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وزارة الحج والعمرة
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الأربعاء، 23-02-2022 11:59 ص

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلغاء «تأشيرة عمرة مضيف».
وشددت الوزارة على أنه في حال وجود أي مستجدات في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة. وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت في وقت سابق، أن «تأشيرة عمرة مضيف» تخضع لوضع المعايير والاشتراطات المنظمة لها، ولم يتم العمل بها ولا يوجد وقت محدد لتفعيلها، وفي حال تفعيلها سيتم الإعلان عنها في مختلف منصات وزارة الحج والعمرة في حينه.
وفي السياق ذاته، أكدت منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية أنه لا يمكن إصدار «تأشيرة عمرة مضيف» من خلال المنصة، داعية إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة في هذا الخصوص.
 

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