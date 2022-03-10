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السعودية تعلن إلغاء شرط «التحصين» لأداء الحج والعمرة

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الخميس، 10-03-2022 10:16 ص

أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أبرز المستجدات الخاصة بتنفيذ قرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وتضمنت إلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول للمسجد الحرام والمسجد النبوي و إلغاء اشتراط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح العمرة في حالة القدوم من خارج المملكة.
وشملت : إلغاء إصـدار تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وتصاريح زيارة النبي وصاحبيه والاستمرار في إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة.
بالإضافة إلى تطبيق إجراءات التباعد في الحرمين والاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة أثناء التواجد فيهما. وإلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص معتمد لمستضدات فيروس كورونا. وإلغاء شرط الحجر المؤسسي والحجر المنزلي على ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة.
 

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