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السعودية تعلن إعدام المصري أحمد داغر وتكشف عن الجريمة التي ارتكبها

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وزارة الداخلية السعودية
الإثنين، 28-08-2023 09:39 ص


أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة (مصري) في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / أحمد محمد كامل داغر - مصري الجنسية -، على قتل / مطر مزبان فلاح الزهاميل - كويتي الجنسية -، وذلك بضربه على رأسه بمطرقة مما أدى إلى وفاته وذلك بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / أحمد محمد كامل داغر - مصري الجنسية -، يوم الأحد بتاريخ 11 / 02 / 1445هـ الموافق 27 / 08 / 2023م بالمنطقة الشرقية.

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