الخميس 25 مايو 2023
توقيت مصر 19:43 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فوضى عارمة.. مشاجرة في جنازة خالة رانيا فريد شوقي مع الصحفيين

معجزة إلهية.. عودة البصر إلى مواطن في صلاة قيام الليل أثناء قراءته هذه الآية

"حقق له صلاح أمنيته وأهداه قميصه".. وفاة الطفل عاشق ليفربول

السعودية تعلن إعادة العلاقات مع كندا.. فماذا كان سبب انقطاعها 5 سنوات؟

40 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالسوق السوداء وأنباء عن تعويم جديد

الشرقية.. إحالة أوراق أب عاشر ابنته وحملت منه إلى المفتي

بعد تصدرها الترند.. طليقة تامر حسني تعلق من جديد

فيديو.. عروس تكتشف أن زوجها امرأة بعد شهور من الزواج

بعد فرض 100 جنيه على المغادرين مصر.. نجيب ساويرس: "قرار غبي"

بعد اتهام بسمة بوسيل أنها السبب في طلاقها من تامر حسني.. هبة عمر ترد

السعودية تعلن إعادة العلاقات مع كندا.. فماذا كان سبب انقطاعها 5 سنوات؟

646efe1e4236047a72625289
السعودية وكندا
الخميس، 25-05-2023 12:17 م

 

 

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيان وزارة الخارجية السعودية وإعلانها عودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى ما كانت عليه.

وتداول نشطاء تغريدة للخارجية الكندية تعود للعام 2018 قالوا إنها كانت السبب وراء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، في حين ذهب مغردون آخرون لتداول رد وزير الخارجية السعودية (حينها)، عادل الجبير على كندا.

وفي مطلع أغسطس 2018، جمدت السعودية "كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة" بين البلدين، واعتبرت الخارجية السعودية السفير الكندي لدى الرياض "شخصا غير مرغوب فيه"، ودعته إلى مغادرة البلاد.

ووقعت أزمة دبلوماسية بين البلدين عقب مطالب السفارة الكندية بإطلاق سراح ناشطي المجتمع المدني وحقوق المرأة، معربة عن "قلقها الشديد" تجاه موجة اعتقالات جديدة، الأمر الذي رفضته السعودية واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها، واستدعت سفيرها لدى كندا للتشاور.

إقرأ ايضا

main_image646d02afadb28

وزيرتان تدخلان قفص الزوجية بدولة عربية

646c60e442360417732604c8

دولة خليجية توجه دعوة لـ نتنياهو لزيارتها

d-22-جريمة-هزت-الكويت-قتل-والده-رميا-بالرصاص-وتفاصيل-صادمة

مفاجأة صادمة في حادث مقتل رجل على يد ابنه في الكويت

أخبار متعلقة

ث

سعودي اختلى بخطيبته قبل الزفاف وبعد أن حملت منه كانت الصدمة

images

السعودية.. قرار عاجل من النيابة العامة ضد رهف القحطاني

689959

وفاة 6 أشقاء في حادث مروع بالسعودية