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السعودية تعلن أسعار البنزين الجديدة

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البنزين
 
الأربعاء، 11-11-2020 03:12 م المصريون

أعلنت شركة أرامكو السعودية الأسعار الجديدة، للوقود خلال الفترة من الأربعاء الموافق 11 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل، وثبتت الشركة السعودية، سعر بنزين 91 عند مستوى 1.44 ريال خلال الشهر الجاري، بحسب موقعها الإلكتروني.
وتراجع سعر بنزين 95 لمستوى 1.58 ريال للتر، مقارنة بسعر 1.59 ريال خلال الفترة الماضية، واستقرت أسعار الديزل والكيروسين عند مستوى 0.52 و0.70 ريال للتر على الترتيب، كما ثبتت الشركة سعر غاز البترول المسال عند مستوى 0.75 ريال.
واحتلت شركة أرامكو السعودية صدارة شركات النفط العالمية تحقيقًا للأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة أقل وتيرة تراجع في الأرباح بين الشركات رغم تداعيات جائحة كورونا على أسواق النفط عالميًا.
وحققت أرامكو صافي ربح بلغ 11.79 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، بتراجع نسبته 44.6%، مقارنة بأرباح بلغت 21.29 مليار دولار في الربع المماثل من 2019.
وكانت قد أعلنت أرامكو السعودية نتائجها المالية عن الربع الثالث من عام 2020م. وأظهرت النتائج قوة المركز المالي والأداء التشغيلي للشركة، على الرغم من التقلبات التي تشهدها السوق وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.

 

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