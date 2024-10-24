الجمعة 25 أكتوبر 2024
توقيت مصر 04:25 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يقترب من رقم قياسي.. صعود مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه

حكم بحبس نجم الأهلي 3 سنوات.. ما علاقة كهربا وأحمد فتحي؟

أول رد فعل من الزمالك بعد تسريب صور محاكمة لاعبيه أثناء محاكمتهم

"سبت جوزي عشانه". حكاية علاقة الشيخ أشرف و "المنتقبة" تنتهي بمأساة

ليس فرد أمن.. إعلامي إماراتي يكشف مفاجأة عن هوية صاحب التيشيرت الأحمر

لاعب بيراميدز يغادر معسكر الفريق في الإمارات بشكل مفاجئ قبل مواجهة سيراميكا

طلعت ابنة أخيه.. تزوج ابنة خاله و أنجب منها 3 أبناء وبعد 3 سنوات اكتشف المفاجأة !

مشهورة سعودية: أبويا زوجني وأنا عندي 15 سنة لرجل عمره 70 عاماً وهذا ما حدث

اختفى في ثوان.. كاميرا توثق لحظة إطلاق طيران الاحتلال قنبلة ذكية على برج في بيروت

حنان تطلب الخلع بسبب العلاقة الزوجية: خايفة أضعف واروح للحرام

السعودية تعـ.ـدم 4 يمنيين وتكشف السبب

67160fe54c59b7234d13430d
ا
الخميس، 24-10-2024 10:56 ص

 

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في 4 من الجناة بمنطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصّه:

 

 قال الله تعالى: "وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا"، وقال تعالى: "وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ" ، وقال تعالى "وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ" ، وقال تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

 

 أقدم كل من/ يحيى محمد يحيى لطف الله، و/ علي عبدالله أحمد عزيب، و/ أحمد يحيى مسعود علي، و/ سالم إبراهيم نهاري – يمنيي الجنسية - على تهريب الحشيش المخدّر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهم حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌ بإنفاذِ ما تقرر شرعاً.

 

 وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجناة / يحيى محمد يحيى لطف الله، و/ علي عبدالله أحمد عزيب، و/ أحمد يحيى مسعود علي، و/ سالم إبراهيم نهاري – يمنيي الجنسية ــ يوم الثلاثاء 1446/4/19 هـ الموافق 2024/10/22 م بمنطقة المدينة المنورة.

 

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشدّ العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسبّبه من إزهاق للأرواح البريئة، وفسادٍ جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

إقرأ ايضا

Capture

مشهورة سعودية: أبويا زوجني وأنا عندي 15 سنة لرجل عمره 70 عاماً وهذا ما حدث

download

اختفى في ثوان.. كاميرا توثق لحظة إطلاق طيران الاحتلال قنبلة ذكية على برج في بيروت

6718069e4c59b7349a7bb1d4

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال هاشم صفي الدين (صورة)

أخبار متعلقة

Saudipolice14022023

معظمهم في جهات سيادية.. السعودية تعلن عن تفكيك شبكة مخدرات ومفاجأة بشأن أفرادها

208437

قرار سعودي مفاجئ بشأن السودانيين في مصر

download

صور حادث مؤلم يهز السعودية.. وميض لحظي بشقة سكنية يقتل 3 ويصيب 20

Capture

مصرع 2 من رجال الإطفاء في حريق هائل بالسعودية (فيديو)

NL09C

السعودية تنفذ حكم الإعدام في مصريين.. والكشف عن جريمتهما