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السعودية تطلق مشروعا إسكانيا ضخما على مساحة 500 ألف متر

السعودية
أرشيفية
 
الجمعة، 30-10-2020 11:33 ص وكالات- الدويني فولي
أطلق برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية, مشروع النخبة الجديد شمال ضاحية الملك فهد بالدمام وإتاحة حجزه إلكترونيًا عبر منصة وتطبيق سكني الإلكتروني أو بزيارة مركز المبيعات في مقر المشروع.

جاء ذلك استمرارًا لجهود البرنامج في ضخ وتسليم المشاريع لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة وباستحقاق فوري دون انتظار.

وأفاد البرنامج في بيان صحفي له اليوم، بأن مشروع النخبة أحد المشاريع تحت الإنشاء في المنطقة الشرقية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتميز بموقع إستراتيجي شمال حي ضاحية الملك فهد على مساحة 500,000م2، مما يسهل الوصول إليه، ويضم 869 فيلا بنماذج مختلفة، تبدأ مساحاتها من 227-763 متر للوحدة، وبأسعار تبدأ من 769 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.

وبدوره  ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، أن مشروع النخبة يوفّر تصاميم جاذبة تتوافق مع معايير برنامج جودة الحياة لإيجاد نمط حياة صحي للمواطنين من خلال تهيئة البيئة اللازمة وتعزيز مشاركة ساكنيه في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

ولفت إلى أن المنطقة الشرقية تشهد تنفيذ 27 مشروعًا سكنيًا بالشراكة مع المطوّرين العقاريين توفّر أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، تتوزع في عدد من محافظات المنطقة بتصاميم ونماذج متعددة تشمل (شقق – تاون هاوس – فلل)، وبأسعار مناسبة لتلبية تطلعات المواطنين ورغباتهم؛ بهدف زيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويستمر برنامج سكني في تقديم جميع الخيارات والحلول السكنية التي تلبي احتياجات الأسر ورغباتها من خلال استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، بعد أن تمكن خلال العام الماضي 2019 من خدمة 300 ألف أسرة منها أكثر من 109 أسر سكنت منازلها.
 

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