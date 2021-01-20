السعودية.. تصريح رسمي بشأن «التعليم عن بُعد»

الأربعاء، 20-01-2021
09:21 ص
محمود أبوسعد
قالت متحدثة وزارة التعليم السعودية ابتسام الشهري
، في تصريحات لقناة «روتانا»: «بعد انتهاء العشرة أسابيع، ستقرر الوزارة استمرار التعليم عن بُعد أو العودة للمدارس»، مضيفة: «التعليم عن بعد
سوف يستمر حتى بعد انتهاء كورونا، والتعليم عن بعد
انطلاقة لعصر جديد في التعليم، وسيساعد الطلاب على استمرار التواصل مع المدرسين والطلاب».
وتابعت الشهري: «عمليات التقييم بدأت من هذا الأسبوع للتحقق مما يمكن أن نقدمه للطلاب بعد العشرة أسابيع بما يضمن صحتهم وسلامتهم، ونأخذ على عاتقنا: صحة الطلاب، وصحة المنسوبين، وسير العملية التعليمية».
وأضافت: «إذا قررنا عودة الدراسة بالمدارس ورفض أولياء الأمور خوفا على أبنائهم؛ فهذا حقهم؛ لكن يجب أن يضعوا في الاعتبار أن هذا الأمر سيكلف الوزارة جهودًا مضاعفة لاستمرار التعليم عن بُعد».
أما عن تلقي لقاح كورونا، فعلقت: «هناك أولوية لمنسوبي التعليم في أخذ لقاح كورونا».