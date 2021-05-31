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السعودية تصدر تحذيرات جديدة بشأن التدخين

السعودية والتدخين
السعودية والتدخين
Native
الإثنين، 31-05-2021 09:23 م محمد فضل
أعلنت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن اتخاذها لعدة تدابير ملزمة لمكافحة التدخين وحفظ الحقوق الصحية لغير المدخنين، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين.

وقالت الهيئة في بيان رسمي عبر حسابها في ”تويتر“ إن هذه التدابير تأتي للحد من بيع التبغ ومشتقاته في المملكة ودعماً للحقوق الصحية لغير المدخنين.
وأمرت الهيئة بمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين، وعدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته، وعدم بيع الدخان داخل عبوة مغلقة وبآلات البيع الذاتي، وداخل وسائل النقل العامة.
 

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