الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
توقيت مصر 19:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"تركي آل الشيخ" يوجه رسالة لجمهور ألميريا باللغة الإسبانية

مفاجأة.. ليفربول يستغني عن «صلاح» ويُفضل «مبابي»

بث مباشر.. مباراة مصر وتوجو في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

شاهد.. محمد رمضان يرفض استلام جائزته بسبب عادل إمام

السعودية تصدر بيانًا رسميًا ضد إسرائيل

ليست مصرية.. قناة مفتوحة تذيع مباراة المنتخب وتوجو

تحذيرات من أمطار تجتاح 4 مناطق بالسعودية

السعودية.. تحرك سريع للشرطة بعد جريمة شنعاء

صدمة.. أنباء عن إصابة محمد الشناوي بـ«كورونا»

أخصائية : الرجل يستطيع أن يحب امرأتين في وقت واحد بصدق

ADS
 

السعودية تصدر بيانًا رسميًا ضد إسرائيل

شخصيات-ناجحة
السعودية
 
الثلاثاء، 17-11-2020 05:04 م المصريون

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، رفضها خطة الحكومة الإسرائيلية لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية، معتبرة أن هذا القرار يقوض حل الدولتين.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إنها عبرت عن قلق المملكة "البالغ من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية".
وأكدت الوزارة "إدانة المملكة ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة".
وكانت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية كشفت، يوم الأحد الماضي، عن قرار سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية طرح عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غفعات همتوس" جنوب القدس.
ردا على هذا الإجراء حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، من خطورة "مشاريع استيطانية استعمارية جديدة"، قائلا: "يبدو هناك خطة هجوم متصاعد ومكثف، لمدة عشرة أسابيع مقبلة في مسابقة مع الزمن، لفرض أمر واقع جديد، قبل مغادرة (الرئيس الأمريكي الحالي دونالد) ترامب البيت الأبيض، في 21 يناير".
 

إقرأ ايضا

1043670154_0_0_3077_1666_1000x541_80_0_0_881ecdfa26e3e84a0e2b3858811943b2

"تركي آل الشيخ" يوجه رسالة لجمهور ألميريا باللغة الإسبانية

5fb3d0361ae3a

تحذيرات من أمطار تجتاح 4 مناطق بالسعودية

علم-السعودية-799x766

السعودية.. تحرك سريع للشرطة بعد جريمة شنعاء

أخبار متعلقة

Capture

بعد 30 شهرًا.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بشأن «آل الشيخ»

الملك سلمان

بعد تفجير المقابر.. الملك سلمان يلقي خطابًا عاجلًا

images

أكثر دولة عربية يريد الإسرائيليون تعزيز العلاقات معها

الملك سلمان

بعد المتغيرات.. خطاب ملكي يحدد سياسة السعودية داخليًا وخارجيًا

الملك سلمان وولي العهد السعودي

أول رد فعل من الملك سلمان بعد إصابة الرئيس الجزائري بـ كورونا

السعودية

السعودية تحذر إسرائيل وإيران من أمام الأمم المتحدة