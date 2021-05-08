السعودية تصدر بيانًا بشأن القرارات الإسرائيلية الجديدة

السبت، 08-05-2021
11:09 ص
أعربت وزارة الخارجية السعودية
، عن رفض المملكة لما صدر بخصوص
خطط وإجراءات “إسرائيل
” لإخلاء منازل فلسطين
ية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيل
ية عليها.
وشددت الوزارة على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب،
ولأي انتهاكات لقرارات
الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام
لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت وزارة الخارجية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطين
ي، ودعم
جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطين
ية بما يمكن الشعب الفلسطين
ي
من إقامة دولته الفلسطين
ية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق
قرارات
الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.