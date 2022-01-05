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السعودية تشهد ظاهرة نادرة الحدوث والأرصاد تعلق

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الأربعاء، 05-01-2022 02:44 م

علقت الأرصاد الجوية السعودية على فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لظاهرة نادرة في حائل.
وقال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني في تصريح لصحيفة "عكاظ" المحلية إنه تم رصد إعصار القمعي (تورنادو) في شمالي منطقة حائل.
وصرح بأن هذا الإعصار يحدث عادة على اليابسة، لافتا إلى أن مثيله الذي يحدث في البحر يسمى "الشاهقة المائية".
وبخصوص الفيديو الذي تم تداوله، أوضح المسؤول السعودي أن ما تم توثيقه في حائل ظاهرة جوية نادرة الحدوث، وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة التي قد تتجاوز فيها سرعة الرياح 60 كلم/ساعة، ويطلق عليها في علم الأرصاد "الإعصار القمعي".
وأوضح أن هذه الأعاصير القمعية تتشكل "خلال حالات عدم الاستقرار القوية، وتتطلب وجود تيارات رفع نشطة ووجود اختلاف في سرعة وحركة الرياح في طبقات الجو العامودية".
وبين أن "الإعصار القمعي" هو عبارة عن عاصفة هوائية شديدة الاضطراب دوارة تتكون في العواصف الرعدية القوية ذات الخلايا الفائقة، مشيرا إلى أن دوران الإعصار يكون عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي ومع عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:
 

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