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السعودية تشهد أضخم عملية بيع على الإطلاق

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السعودية تشهد أضخم عملية بيع على الإطلاق
 
الخميس، 15-10-2020 06:52 م الطيب حسين
شهدت المملكة العربية السعودية، أضخم عملية بيع لصقر شاهين على الإطلاق،.

وزاد سعر صقر صغير في السعودية عن 170 ألف دولار في مزاد سنوي ينعقد على مدار 45 يوما للطير الجارح ذي المكانة المرموقة في دول الخليج.

وقال منظمو المزاد في نادي الصقور السعودي في بيان إن الطائر تم بيعه بمبلغ 650 ألف ريال سعودي (173 ألف دولار) بسبب سماته الفريدة وندرته.

ووصف النادي البيع بأنه الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم لطائر من سلالة الشاهين الصغيرة.

وتمثل الصقارة، وهي تقليد تربية الصقور وتدريبها على الصيد، جزءا مهما من التراث الثقافي الصحراوي في السعودية والدول المجاورة يعود لآلاف السنين.
ويمكن أن تتجاوز سرعة الصقور 300 كيلومتر في الساعة، لكنها أصبحت باعتراف دولي ضمن الأنواع المهددة بالانقراض. وتضع الدول لوائح مختلفة تحكم بيعها، وصيدها، وتربيتها وأنشطة الصيد باستخدامها.

وأوضح النادي أن الصقر الذي يبلغ وزنه 1.1 كيلوجرام، تم اصطياده في البرية بحفر الباطن شمال شرق السعودية.



 

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