السعودية تسمح لمشجعي كأس العالم في قطر بأداء العمرة مجانًا

الخميس، 20-10-2022
09:51 ص
كشف سعد جميل القرشي مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية
، تفاصيل
تأشيرة بطاقة المشجع (هيّا)- الخاصة بفعاليات كأس العالم
2022.
جاء ذلك عقب إعلان مجلس الوزراء السعودي، تحمل الدولة تكاليف الخدمات
الإلكترونية الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية، نظير
إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم
قطر
2022م.
وقال القرشي، إن حاملي تأشيرة "هيّا" الخاصة بفعالية كأس العالم
قطر
2022م، يمكنهم أداء العمرة خلال تواجدهم بالمملكة.
وأكد مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية
، أن التأشيرة
الإلكترونية مجانا لزوار المملكة من حاملي بطاقة "هيا" الخاصة بفعالية
كأس العالم
2022.
واستعرض القرشي، مميزات هذه التأشيرة على النحو التالي:
1- السماح لحاملي
بطاقة مشجع "هيّا" بالدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم
بـ10
أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.
وستقوم الوزارة بالإعلان لاحقاً عن كيفية تقديم طلب التأشيرة وآلية الحصول عليها.
2- يمكن للحاصلين
على تأشيرة الدخول هذه الإقامة في المملكة لمدة 60 يوماً.
3- يحق للحاصلين
على التأشيرة الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.
4- لا يشترط
الدخول المسبق لدولة قطر
.
5- يشترط الحصول
على تأمين طبي قبل القدوم للمملكة.
6- المنصة تصلح
لأداء مناسك العمرة.