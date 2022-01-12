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السعودية تسجل ارتفاعًا صادمًا في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

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الأربعاء، 12-01-2022 12:30 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء عن تسجيل 5362 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 2499 حالة تعافي و 2 حالة وفاة ، و 218 حالة حرجة.
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 593545 حالة حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 552057 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8899 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة، عن المدن الأعلى تسجيلاً لعدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بعد رصد 5362حالة إصابة جديدة.
وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (1492)، جدة (961)، مكة (436)، المدينة (273)، الدمام (165) ، الطائف (141)، الهفوف (127)، رابغ (103)، ينبع (102).
أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (503)، مكة (466)، جدة (454)، الدمام (93)، المدينة (81)، الهفوف (78)، المبرز (52)، خليص (49).
 

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