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السعودية تزف بشرى سارة للمصريين على أراضيها

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الأربعاء، 31-03-2021 10:11 ص المصريون

واصلت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، مع السفير أسامة بن أحمد نقلي، السفير السعودي بالقاهرة، لبحث أزمة العالقين المصريين العاملين بالسعودية والمتواجدين بمصر.
جاء ذلك عقب تلقي وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من المناشدات والاستغاثات من المواطنين المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من المتواجدين في مصر بالوقت الحالي، ولا يستطيعون العودة لعملهم بالمملكة نظرًا لتعليق حركة الطيران بالسعودية، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا فضلًا عن قرب انتهاء فترة إقامتهم هناك.
ونقلت السفيرة نبيلة مكرم للسفير السعودي جميع المناشدات والاستغاثات التي تلقتها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية، بشأن قرب انتهاء فترة إقاماتهم بالمملكة، وفي هذا الصدد أكد السفير السعودي، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بمد فترة التأشيرات والإقامات في ضوء تعليق حركة الطيران بالمملكة.
من جانبها، قدمت وزيرة الهجرة خالص الشكر للسفير السعودي وللسلطات والمسئولين بالسعودية لإصدارهم قرارا بشأن مد التأشيرات والإقامات الخاصة بالمصريين العاملين بالمملكة للتيسير على العمالة المصرية.
وأشارت إلى احترام سيادة المملكة وقراراتها في ظل الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها لمواجهة انتشار جائحة كورونا، مؤكدة متانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا.
وأهابت وزيرة الهجرة، بالمواطنين المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، ألا ينساقوا خلف ما يتردد بشأن إعلان موعد عودة حركة الطيران بالسعودية، دون انتظار إعلان رسمي بذلك من المملكة، وبالتالي عدم الاستجابة للدعوات التي تنادي بدفع أموال للعودة حتى لا يتعرضوا للنصب، مؤكدة أنه حتى الآن لم تصدر السعودية أية قرارات جديدة بشأن عودة حركة الطيران.


كما أهابت السفيرة نبيلة مكرم بالمواطنين الراغبين في العودة إلى عملهم بالمملكة العربية السعودية، الهدوء والانتظار إلى أن تصدر المملكة قرار عودة الطيران، وسيتم الإعلان عنه عبر الجهات الرسمية، وسيتم موافاتهم بها فور صدورها.
 

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